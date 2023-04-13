Происшествия 13 апреля 2023, 12:37 Власти Калужской области объяснили громкие хлопки пролетом сверхзвуковых самолетов Губернатор Шапша объяснил громкие хлопки в Калуге переходом самолетов на сверхзвук РИА «Новости»

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Жителей Калуги напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил, что хлопки произошли в момент перехода пролетавших над регионом самолетов на сверхзвуковую скорость. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона», — отметил Шапша.

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Он обратил внимание, что Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов.

На официальной странице правительства Калужской области в соцсети «ВКонтакте» также указали, что у местных жителей нет повода для волнений.

«Поводов для беспокойства нет», — подчеркнули в региональном правительстве.

В сообщении отметили, что громкие звуки, которые слышали в Калуге и ближайших районах, вызвал переход самолетами сверхзвукового барьера.

Шум из-за перехода самолетов на сверхзвук слышали в Кашире.