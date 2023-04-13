Подмосковье 13 апреля 2023, 12:30 Громкие звуки в Кашире оказались результатом перехода самолетов на сверхзвук Глава Каширы Ханин: громкие звуки в округе — результат перехода самолетов на сверхзвук РИА «Новости»

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Жители Каширы утром 13 апреля могли слышать громкие хлопки. Звуки стали результатом перехода самолетов на сверхзвуковой режим, пояснил в Telegram-канале глава городского округа Кашира Николай Ханин.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, разделяю вашу обеспокоенность относительно услышанного», — написал он, обращаясь к местным жителям.

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Ханин подчеркнул, что никаких поводов для паники нет.

«Громкие звуки — результат перехода самолетов на гиперзвуковой режим. Наша авиация работает штатно. Прошу сохранять спокойствие», — отметил Ханин.

Ранее с аналогичным объявлением выступило правительство Калужской области. В местных пабликах днем начали распространять сообщения о звуках, похожих на взрывы, от которых тряслись окна.

Власти пояснили, что это стало результатом преодоления самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию, заключили в правительстве.