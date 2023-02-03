Важное 03 февраля 2023, 08:16 Власти Ясиноватой сообщили об обстреле здания администрации Глава Ясиноватой Шевченко об обстреле здания администрации ВСУ РИА «Новости»

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Глава Ясиноватой в ДНР Дмитрий Шевченко заявил об атаке ВСУ. По его словам, под удар попало здание администрации. Об этом он написал в своемTelegram-канале.

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По словам представителя Ясиноватой, его кабинет получил повреждения. Однако с самим Шевченко все в порядке. Он подчеркнул, что работа продолжается. На кадрах видно, что стекла в окнах выбиты.

Он рассказал ТАСС, что у здания администрация разорвался снаряд 155-миллиметрового калибра. Шевченко добавил, что пострадал фасад здания.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнило в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ на Ясиноватском направлении произвело шесть обстрелов. Удары наносились снарядами калибров 152 и 155 миллиметров.

Также украинские националисты атаковали Донецк. В результате случившегося два строения в Ясиноватой и Петровской районе Донецка получили повреждения. Кроме того, утром 3 февраля стало известно об обстреле центрального рынка Горловки.