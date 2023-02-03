Происшествия 03 февраля 2023, 07:41 Украинские боевики обстреляли центральный рынок в Горловке Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли центральный рынок в городе РИА «Новости»

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Украинские националисты атаковали центральный рынок в Горловке, снаряды попали в один из близлежащих домов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, обстрел произошел в ночь на 3 февраля.

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«Троллеи в районе рынка перебиты. Дом по улице Дзержинского сильно поврежден прямым попаданием», — написал он.

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Горловка стала частой целью обстрелов украинских боевиков. Например, ранее ВСУ ударили по поселкамШирокая балка и шахты имени Изотова. Два мирных жителя в результате обстрелов получили ранения.

Также ранее стало известно, что боевики жилой массив «Строитель» в Горловке, пострадали несколько домов. Приходько в Telegram-канале показывал кадры разрушений.

Политолог Евгений Михайлов рассказывал «360», что для прекращения обстрелов населенных пунктов Донбасса российским военным придется дойти до Киева.