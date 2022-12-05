Происшествия 05 декабря 2022, 08:30 Власти Ярославля подтвердили данные о взрыве газа в жилом доме Власти Ярославля: причиной ЧП в жилом доме стал взрыв газа

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Администрация города Ярославль подтвердила информацию о том, что причиной ЧП в жилом доме стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей властей.

«Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон», — рассказали в мэрии.

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Мэр города Артем Молчанов сообщил об одном пострадавшем. Он добавил, что сейчас под завалами людей нет.

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Спасатели эвакуировали из дома 28 человек, 19 из них сейчас находятся в пункте временного размещения, им оказались помощь. При этом остальные жители дома отправились на работу. Чуть ранее в региональном главке МЧС сообщали об эвакуации 44 человек, в том числе троих детей.

Взрыв газа произошел утром 5 декабря в доме на улице Кузнецова, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть МЧС в 06:15. В результате произошедшего обрушились чердачные перекрытия и крыша здания.