Происшествия 27 марта 2024, 21:16 Владельцы Crocus City Hall направили на помощь пострадавшим в теракте 100 млн рублей Агаларовы перевели 100 млн рублей на помощь пострадавшим в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин решили направить крупную сумму денег на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Речь идет о 100 миллионах рублей, сообщила пресс-служба компании.

«Crocus Group и Фонд Муслима Магомаева помогут пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Первые пожертвования сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин», — указали в сообщении.

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Там уточнили, что 100 миллионов рублей адресно распределят между пострадавшими при нападении Crocus City Hall. Эти деньги необходимо потратить на реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды людей, добавили в компании.

Ранее Эмин Агаларов заявил, что о восстановлении концертного зала Crocus City Hall пока рано говорить. При этом он отметил, что на месте трагедии создадут мемориал в память о погибших при теракте.