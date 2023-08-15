Эксклюзив 15 августа 2023, 12:45 Владельцем взорвавшейся заправки в Махачкале оказался ранее судимый бизнесмен Владельца взорвавшейся АЗС в Махачкале судили за незаконное предпринимательство РИА «Новости»

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Владелец автозаправочной станции в Махачкале, где произошел взрыв, оказался судимым за незаконное предпринимательство. Об этом стало известно «360».

В 2016 году предпринимателя привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в селе Тарумовка: он торговал на заправке сжиженным газом без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов.

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Тогда его оштрафовали на четыре тысячи рублей. Свои действия 39-летний бизнесмен объяснил тем, что еще не успел получить лицензию от прошлого владельца.

По данным Telegram-канала Shot, также предпринимателя восемь раз штрафовали за невыполнение предписаний МЧС.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. В результате ЧП скончались 35 человек, число пострадавших превысило 100.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело, центральный аппарат ведомства взял контроль за работой следственной группы на себя.