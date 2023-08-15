Происшествия 15 августа 2023, 12:24 Следком взял под контроль расследование взрыва в Махачкале Расследование взрыва на АЗС в Махачкале передали в центральный аппарат СК РИА «Новости»

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Центральный аппарат Следственного комитета взял под свой контроль расследование дела о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение принял председатель СК Александр Бастрыкин. В Дагестан выехали опытные специалисты судебно-экспертного центра и следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

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Бастрыкин поручил оперативно установить причины и обстоятельства взрыва, а также виновных в нарушениях правил техники безопасности, которые к нему привели.

«Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц по надзору и контролю на объектах, где погибли и пострадали люди в результате пожара», — заявили в СК.

Взрыв на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы прогремел вечером 14 августа. По предварительной версии, изначально пожар начался на станции технического обслуживания, после чего возгорание перешло на АЗС. В результате ЧП погибли 35 человек.