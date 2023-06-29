Происшествия 29 июня 2023, 19:38 Вице-президент «Локо-Банка» погибла, выпав из окна дома в Москве Baza: вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова выпала из окна и разбилась в Москве РИА «Новости»

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Под окнами многоэтажного жилого дома на Ходынском бульваре в Москве обнаружили тело заместителя президента «Локо-Банка» Кристины Байковой. Об этом сообщил Telegram-канале Baza.

«Вице-президент „Локо-Банка“ разбилась, выпав из окна московской квартиры. Там она отдыхала вместе со знакомым», — уточнило СМИ.

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В момент происшествия в квартире Байковой был только ее 34-летний друг. Он рассказал, что 28-летняя девушка сама пригласила его выпить.

Причины и обстоятельства гибели Байковой установят сотрудники полиции. Известно, что от полученных травм она скончалась на месте.

Ранее двухлетняя дочь TikTok-блогерши Шальновой погибла после падения из окна.