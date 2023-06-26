Происшествия 26 июня 2023, 02:01 Дочь блогерши Шальновой выпала из окна многоэтажки Двухлетняя дочь TikTok-блогерши Шальновой погибла после падения из окна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Звезда TikTok Арина Шальнова рассказала, что ее двухлетняя дочь получила смертельные травмы после падения с пятого этажа. О трагедии в своей семье 20-летняя блогерша сообщила в Instagram*.

«Выпала из окна пятого этажа, ее поймала маленькая яблоня с меня ростом. Но от такой высоты головой она все равно отпружинила на бетон», — написала девушка.

Реклама

По словам Шальновой, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. После этого двухлетняя пациентка впала в кому, но спасти ей жизнь не удалось. Она умерла в свой день рождения, 10 июня.

Блогерша написала, что будет себя всегда винить в смерти дочери.

«Несмотря на то что мне говорят обратное, что это просто несчастный случай, я буду винить себя всю жизнь», — призналась Шальнова.

Ранее стало известно о смерти известного хоккеиста Георгия Савина, который выпал с 18 этажа многоквартирного дома в Рязани. Спортсмену был 21 год.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.