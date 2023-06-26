26 июня 2023, 02:01
Дочь блогерши Шальновой выпала из окна многоэтажки
Двухлетняя дочь TikTok-блогерши Шальновой погибла после падения из окна
Звезда TikTok Арина Шальнова рассказала, что ее двухлетняя дочь получила смертельные травмы после падения с пятого этажа. О трагедии в своей семье 20-летняя блогерша сообщила в Instagram*.
«Выпала из окна пятого этажа, ее поймала маленькая яблоня с меня ростом. Но от такой высоты головой она все равно отпружинила на бетон», — написала девушка.
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По словам Шальновой, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. После этого двухлетняя пациентка впала в кому, но спасти ей жизнь не удалось. Она умерла в свой день рождения, 10 июня.
Блогерша написала, что будет себя всегда винить в смерти дочери.
«Несмотря на то что мне говорят обратное, что это просто несчастный случай, я буду винить себя всю жизнь», — призналась Шальнова.
Ранее стало известно о смерти известного хоккеиста Георгия Савина, который выпал с 18 этажа многоквартирного дома в Рязани. Спортсмену был 21 год.
*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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