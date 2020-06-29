    29 июня 2020, 22:42

    Виновных за разлив нефтепродуктов в Химкинском водохранилище накажут — Минэкологии Подмосковья

    Кирилл Фролов, Юлия Уткина

    В водохранилище подмосковных Химок попали нефтепродукты. Площадь разлива составила почти 23 тысячи квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы). На месте загрязнения устанавливаются боновые заграждения, уточнили «360» в министерстве экологии и природопользования Московской области.
    Виновных за разлив нефтепродуктов в Химкинском водохранилище накажут — Минэкологии Подмосковья

    Разлив нефтепродуктов обнаружили 25 июня. Тогда сообщалось, что загрязненные сточные воды попали в реку Грачевка (Чернавка), впадающую в Химкинское водохранилище. В Минэкологии Подмосковья возбудили административное дело.

    По предварительным данным, источником загрязнения стал один из коллекторов ливневой канализации, который обслуживает муниципальное предприятие «Химводосток».

    Пробы воды показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов более чем в тысячу раз, заявили в Росводресурсах. Также федеральное агентство зафиксировало гибель рыбы. Подведомственные учреждения «в круглосуточном режиме ведут работы по откачке нефтепродуктов, обработке загрязнения сорбентами и предотвращению дальнейшего распространения», рассказали в Росводресурсах.

    В Минэкологии Подмосковья добавили, что МУП «Химводосток» занимается расчисткой русла реки, обследованием колодцев ливневой канализации и откачкой из них нефтепродуктов.

    «По итогам обследования будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков в ливневый коллектор», — заявили в министерстве, пообещав привлечь виновных к ответственности.

    В свою очередь, замглавы Химок Дмитрий Чистяков рассказал «360», что в настоящее время «завершается ликвидация» аварии.

    «Мы даже нашли источник сброса. Сейчас данным предприятием занимаются следственные органы и Росприроднадзор», — заявил Чистяков.