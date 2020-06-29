Разлив нефтепродуктов обнаружили 25 июня. Тогда сообщалось, что загрязненные сточные воды попали в реку Грачевка (Чернавка), впадающую в Химкинское водохранилище. В Минэкологии Подмосковья возбудили административное дело.

По предварительным данным, источником загрязнения стал один из коллекторов ливневой канализации, который обслуживает муниципальное предприятие «Химводосток».

Пробы воды показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов более чем в тысячу раз, заявили в Росводресурсах. Также федеральное агентство зафиксировало гибель рыбы. Подведомственные учреждения «в круглосуточном режиме ведут работы по откачке нефтепродуктов, обработке загрязнения сорбентами и предотвращению дальнейшего распространения», рассказали в Росводресурсах.

В Минэкологии Подмосковья добавили, что МУП «Химводосток» занимается расчисткой русла реки, обследованием колодцев ливневой канализации и откачкой из них нефтепродуктов.

«По итогам обследования будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков в ливневый коллектор», — заявили в министерстве, пообещав привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь, замглавы Химок Дмитрий Чистяков рассказал «360», что в настоящее время «завершается ликвидация» аварии.

«Мы даже нашли источник сброса. Сейчас данным предприятием занимаются следственные органы и Росприроднадзор», — заявил Чистяков.