Минэкологии Подмосковья завело дело после загрязнения сточными водами реки в Химках

В реку Грачевка (Чернавка) в Химках попали грязные сточные воды. Ниже по течению она затоплена Химкинским водохранилищем, которое снабжает Москву водой. В Минэкологии Московской области возбудили дело.

«Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место происшествия для осмотра акватории и прибрежных полос водного объекта. По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП „Химводосток“», — сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования по региону.

По данным ведомства, сообщение о загрязнении реки неочищенными сточными водами поступило в пятницу, 26 июня. Сразу после этого в отношении «Химводостока» возбудили административное дело.

Специалисты министерства возьмут пробы воды из Грачевки и отвезут их в лабораторию на анализ. По результатам станет ясно, кто вылил нечистоты в реку.

Исток Грачевки находится на северо-западной окраине Химок и протекает по территории города в коллекторе.