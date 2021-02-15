Виновника смертельной аварии в Уфе отправили в колонию на 13 лет

Виновника смертельного ДТП на Сочинской улице в Уфе приговорили к 13 годам и одному месяцу колонии общего режима. Его также обязали выплатить 3,5 миллиона рублей компенсации семье пострадавших.

В суде водитель признал свою вину, сообщил сайт Ufa1.ru. Мать двоих погибших и одного пострадавшего рассказала, что водитель «отправил на тот свет ее детей, их друга и оставил инвалидом ее третьего сына». Более того, она отметила, что он и его семья ни разу не извинились перед ней за произошедшее.

Виновнику ДТП было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженном с оставлением места ДТП (п. «а», п. «б» ч.6 ст. 264 УК РФ).

Массовое ДТП произошло прошлым летом, 13 августа, на улице Сочинской. 38-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил в лоб встречную «девятку», которая затем по касательной столкнулась с Hyundai Elantra, «пятнадцатой», Renault Kaptur и Audi A6. В это время Land Cruiser также задел встречную Hyundai Santa Fe.

В результате ДТП 38-летний водитель «девятки» и его пассажир скончались на месте аварии. Еще два пассажира были госпитализированы с тяжелыми травмами, один из которых скончался, не приходя в сознание.

Позже стало известно, что что водитель Land Cruiser был пьян и ездил без прав, поскольку в январе документ изъяли за пьяное вождение. Октябрьский районный суд Уфы тогда отправил предполагаемого виновника ДТП на два месяца в СИЗО.