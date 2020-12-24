Задержан пьяный водитель, сбивший 10-летнего мальчика под Ростовом

ДТП произошло 17 декабря. 24-летний молодой человек разогнался на ВАЗ-2106 на улице 40-летия Октября. По неизвестным пока причинам он не справился с управлением и сбил 10-летнего школьника. Мальчик стоял рядом с проезжей частью у своего дома. Виновник аварии не остановился и сразу же скрылся. Ребенок попал в больницу.

Водителя уже лишали прав за вождение в пьяном виде в мае 2020 года.

На этот раз правоохранители составили в отношении него пять административных протоколов. Помимо штрафов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.