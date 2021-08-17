Смертельное ДТП с автобусом произошло в Кабардино-Балкарии

Авария с участием автобуса и еще двух машин произошла на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Два человека погибли. Семеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.

«В Баксанском районе, на ФАД А158 Прохладный — Эльбрус, в зоне производства дорожных работ, произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе автобуса ГАЗ. По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в полиции.

На месте столкновения машин сейчас работают сотрудники ведомства. Информации о причине ДТП и состоянии пострадавших пока нет. Трасса Прохладный — Эльбрус в Баксанском районе проходит по предгорной местности. Протяженность этой дороги составляет 150 километров.