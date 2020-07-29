Видеокамеры и пункт полиции установят на месте смертельной драки в Барнауле

Пункт полиции и камеры видеонаблюдения появятся в районе Старого базара в Барнауле. Там 26 июля в драке погиб мужчина. По версии следствия, его убил профессиональный боксер одним ударом.

«Администрация Барнаула приняла решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара: будут установлены дополнительные камеры видеофиксации, прорабатывается вопрос установки стационарного пункта полиции и, как следствие, усиление патрулирования в районе улицы Мало-Тобольская — площадь Баварина», — говорится на сайте администрации города.

Также представители администрации пообещали, что правоохранительные органы разберутся в случившейся трагедии и сделают все возможное, чтобы подобное не повторилось.

В ночь на 27 июля произошла драка возле летнего кафе в Барнауле, в результате которой погиб мужчина. Его жена рассказала, что он вступился за инвалида, которого избивали трое пьяных, из которых два человека — профессиональные спортсмены. Мужчина погиб после единственного удара, который нанес ему боксер. Очевидцы опубликовали несколько видео с места происшествия.