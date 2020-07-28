Смертельный удар от чемпионов. Что известно о драке с участием боксера, в которой погиб барнаулец

В результате драки в Барнауле умер мужчина. Жена утверждает, что он просто пытался помочь инвалиду. Ответственность за драку возложили на двух профессиональных спортсменов — боксера и его подругу, чемпионку по кикбоксингу.

По официальной версии, в ночь на 27 июля около «Винотеки» в районе Старого базара Барнаула случилась драка, в результате которой умер 40-летний мужчина, говорится на сайте краевого Следственного комитета. Подозреваемый — 38-летний мужчина, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Погибшего мужчину зовут Павел. Его жена Светлана рассказала «360», что в ту ночь они отмечали день рождения сестры. По ее словам, в какой-то момент появились мужчина и две женщины. Эта компания якобы в пьяном угаре доставала инвалида — у него после аварии плохо работает левая сторона тела, из-за чего он ходит с тростью. Одна из женщин, Ворогушина, якобы отобрала у него палку и начала ею бить мужчину. В тот момент, по словам Светланы, ее муж не выдержал и решил вмешаться.

Светлана утверждает, что все произошло возле барнаульской «Винотеки». В Сети есть видео, на котором мужчина в белой майке (Павел) пытается разнять участников драки, в какой-то момент отворачивается и получает удар по лицу, мгновенно падает и ударяется головой о землю. Сама Светлана тоже получила травмы.

У меня есть гематома в области виска. А муж мой получил единственный удар, но смертельный. Мгновенная смерть, все. Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы Светлана.

Светлана утверждает, что нападавшего зовут Михаил Старцев. На специально созданной странице в Instаgrаm девушка отметила Старцева и Лилию Ворогушину. Девушка с таким именем является мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Страницы Ворогушиной и Старцева удалены.

«Благодаря Михаилу Старцеву больше нет моего любимого мужа и отца! Доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! В руке у парня была трость (эта информация из материалов дела), он просто пытался отмахиваться от них! Паша мой пришел на помощь парню. Хотел разнять, но Ворогушина — мастер спорта по кикбоксингу — со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар и мгновенная смерть! Мгновенная! Никто из них не извинился ни передо мной, ни перед родителями!» — сказала Светлана.

Девушка призвала людей подключиться к этому делу, чтобы виновные были наказаны. Она заявила, что 27 июля 2020 года их с ее шестилетней дочерью жизни «рухнули навсегда».

На видео ниже, видимо, нападавший бьет уже другого человека, спрашивая у него: «Он ожил?»

На странице в Instagram Светлана написала, что прощание с Павлом состоится 29 июля в Покровском кафедральном соборе. Хоронить его будут на Черницком кладбище. Вдова специально создала страницу в соцсети, чтобы как можно больше людей узнали о произошедшем.

Следователи завели уголовное дело, 38-летний мужчина задержан. Сначала в отдел отвели и его подругу, но ее отпустили. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.