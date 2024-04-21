Происшествия 21 апреля 2024, 01:15 Видеоблогер «Миша из Канады» погиб в ДТП в Севастополе Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе РИА «Новости»

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Байкер-видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщил РИА «Новости» крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов», — сказал Веселовский.

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По данным МВД Севастоплоля, 20 апреля мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. Погиб водитель мотоцикла, трое находившихся в машине людей получили травмы.

Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», в конце 2023 года переехал в Крым после того, как его «прижали» на Западе за пророссийскую патриотическую позицию. И он, как рассказал Веселовский, проделал большой путь на своем мотоцикле, проехав в том числе через ряд европейских стран, чтобы добраться до Севастополя.

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