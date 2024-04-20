Эксклюзив 20 апреля 2024, 07:36 Мотоцикл перевернулся в Южном Бутово, водитель погиб Источник «360»: 1 человек погиб в перевернувшемся мотоцикле в Южном Бутово Unsplash

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Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутово, наехав на бордюр. Водитель погиб. Об этом сообщил источник «360».

Авария случилась около 06:00 у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо.

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Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь — Аэропорт. Жертве было 42 года. Мужчина превысил скорость, и мотоцикл протаранил ехавший впереди грузовик с цистерной. Байкер погиб на месте — его травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее он 14 раз попадался на нарушениях правил дорожного движения.