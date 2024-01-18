Происшествия 18 января 2024, 15:30 Видео с прогулкой мальчика в нижнем белье по морозу в Перми заинтересовался СК Следователям поручили возбудить дело из-за издевательств над мальчиком в Перми РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств подростков над мальчиком из Перми, который появился в мороз на улице в трусах и шапке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах», — рассказали в СК.

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В Сети ранее появилось видео из деревни Кондратово, на котором мальчик в одном нижнем белье и шапке шел по улице. За ним следовали три подростка и подгоняли пинками к магазину. В населенном пункте, который находится в 15 километрах от Перми, до середины января стояли сильные морозы. Правоохранительные органы уже подключились к расследованию издевательств над школьником.

В конце декабря в Уссурийске школьника избили сверстники. Издевательства над подростком снимали на видео под музыку из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».