Происшествия 21 декабря 2023, 09:16 СК проверит видео с избиением школьника под саундтрек «Слова пацана» СК Приморья начал проверку после избиения школьника под музыку из «Слова пацана» РИА «Новости»

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Следователи начали проверку после размещения в социальных сетях кадров с избиением подростка под музыку из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По данным ведомства, в одном из Telegram-каналов появилось видео с издевательствами над школьником. На ролике подростка забили в угол и начали бить по лицу. Спустя время ученика, стоявшего на коленях, снова начали унижать. Все это сопровождалось саундтреком из сериала «Слово пацана».

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«Следователи регионального СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — указали в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по статье о хулиганстве.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призывала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» на тему пропаганды насилия и опасного образа жизни. Нарушений действующего законодательства не нашли, уточнила зампред комитета нижней палаты парламента по налогам и сборам Наталья Орлова.