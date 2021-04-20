Видео с нападением карманника на слепого в Перми проверят

Полиция в Перми начала проверку по факту появления видео в соцсетях, на котором карманник пытается обокрасть слепого мужчину в подъезде жилого дома. Об этом со ссылкой на краевой главк МВД сообщило РИА «Новости».

На видео показано, как мужчина с тростью для слепых отбивается от вора в подъезде. Предположительно, запись была сделала в Перми на камеру наблюдения в подъезде дома № 2 по улице Лукоянова. На кадрах видно, что злоумышленник проследовал за мужчиной в подъезд, где попытался залезть к нему в карман.

Сам мужчина не обращался с заявлением в полицию, но правоохранители ознакомились с записью и начали проверку.

В Петербурге ранее вор вынес драгоценности из опечатанной квартиры обвиняемого в убийстве жены бывшего нефролога Александра Земченкова. По данным источника «360» в правоохранительных органах, подозреваемый в краже спрятался на чердаке, где его и обнаружили.