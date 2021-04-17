Вор вынес из опечатанной квартиры в Петербурге драгоценности. Это дом обвиняемого в убийстве нефролога

Неизвестный вломился в петербургскую квартиру бывшего нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. Злоумышленник похитил ювелирные украшения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестное лицо путем пролома потолка проникло в квартиру №11 дома №5 по улице Чапыгина, откуда похитило принадлежащее семье заявительницы имущество», — сообщил источник.

В полицию обратилась 23-летняя девушка. По словам местной жительницы, злоумышленник проник в ее квартиру, опечатанную следствием, 16 апреля, около 16:00.

Общая сумма ущерба устанавливается. На место выехали правоохранители и обнаружили открытой дверь чердака. Там же они увидели подозреваемого. Им оказался 41-летний безработный Сергей Х.

Следователи изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, банковские карты на имя Земченкова А., ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля бывшего главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве возбудили после исчезновения жены медика — матери троих детей, которая работала врачом в роддоме. В СК РФ допускают, что во время ссоры Земченков убил супругу в квартире дома по улице Чапыгина, а после «расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры».