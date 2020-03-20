Опубликовано видео с места взрыва газа в многоэтажке в Перми

Газ сдетонировал в одной из квартир в пермской многоэтажке, сообщили СМИ. Очевидцы сняли дом, где произошло ЧП, на видео. На кадрах видно, как из окон валит густой дым.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова сообщила «360», что пока точно не ясно, что произошло в квартире. Проводится проверка. Собеседница отметила, что после ЧП начался пожар на площади 70 квадратных метров. Его уже потушили.

«Обнаружен человек без признаков жизни. Мужчина это или женщина, пока не передали», — рассказала Гомзикова. Жильцов из близлежащих квартир эвакуировали. В пресс-службе МЧС РФ добавили, что хлопок произошел в квартире на четвертом этаже. Когда спасатели приехали на место происшествия, квартира горела открытым огнем. Мертвый человек, которого там нашли, — это хозяин квартиры. Пожар тушили 29 человек и восемь единиц техники.

Ранее СМИ сообщили о том, что бытовой газ взорвался в одной из квартир в доме на улице Чернышевского в Перми. По предварительным данным, в результате хлопка несущие конструкции здания не пострадали.