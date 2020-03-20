Хлопок бытового газа произошел в Перми, погиб один человек

Житель Перми погиб в своей квартире во время хлопка бытового газа. В самом доме вылетели стекла, но несущие конструкции не пострадали.

«У нас нет взрыва. У нас поступило сообщение о хлопке. Когда прибыли пожарные подразделения, горела квартира на третьем этаже», — сообщила «360» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова.

Она подчеркнула, что пока не известно, что именно случилось в квартире. Сейчас все обстоятельства выясняются.

«На месте до сих пор работают восемь единиц техники и 29 человек личного состава <…> В 12:59 (10:59 мск) локализация загорания была, в 13:05 (11:05 мск) — ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 70 квадратных метров», — сказала Гомзикова.

На месте случившегося нашли человека без признаков жизни. Всех жителей спасатели эвакуировали.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник писал, что на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Чернышевского сдетонировала газовоздушная смесь. Во время взрыва погиб хозяин квартиры. Стекла в доме разбились, но несущие конструкции остались целыми.

На место прибыли пожарные и медики скорой помощи. На кадрах очевидцев виден черный дым, который идет из одной из квартир.