Эксклюзив 01 декабря 2022, 22:23 «Видели, как человек вылетел через лобовое стекло». Отец пострадавшей в ДТП в Пушкино рассказал о состоянии школьниц Отец пострадавшей школьницы в ДТП в Пушкино: у дочери ушиб ребер freepik

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На трассе Пушкино — Красноармейск утром 1 декабря произошло ДТП с участием двух иномарок. В аварии пострадали водитель и пассажир такси, которые ехали на Kia, а также три ученицы седьмого класса школы № 7 в Лыткарино: девочки были во второй машине. Отец одной из школьниц Дмитрий Алешечкин рассказал «360» о самочувствии детей.

Он отметил, что подростки ехали на песенный фестиваль, посвященный празднику МЧС. Девочки должны были выступить там с песнями и танцами, однако их планы обрушила авария. По словам Дмитрия, его дочь пострадала меньше всех. Девочка чувствует себя хорошо.

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«Там нет никого в тяжелом состоянии. <…> Вот у [дочери] — у нее ушиб ребер, и у другой девочки, насколько я знаю, тоже. А у третьей девочки перелом ребра. У нее даже какое-то оперативное вмешательство, по-моему, было. Но она не в тяжелом состоянии. Я со всем с ними сегодня с утра был, разговаривал, с ними все хорошо», — сказал собеседник.

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Он пояснил, что девочки сильно испугались. Им показалось, что человек, находящийся в такси, погиб.

«Испугались они сильно, потому что из той машины, которая врезалась в них, я так понимаю, через лобовое стекло вылетел человек. Они видели все это и подумали, что человек умер. В общем, это тоже заставило переживать», — добавил Дмитрий.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что 26-летний таксист выехал на «встречку», где врезался в Nissan, в котором были водитель, педагог и пятеро детей.