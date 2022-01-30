Видел такое впервые. Спасатель оценил действия ребят, спасших девушку из пожара в Чертанове

Двое ребят, которые во время пожара в жилом доме в московском Чертанове спасли соседку, вытащив ее из окна, действовали абсолютно правильно, заявил в беседе с «360» спасатель, инструктор-методист Максим Штыб. Он признался, что видел такое впервые, и рассказал, как нужно поступать в таких ситуациях.

«Они действовали абсолютно правильно, помогли человеку спуститься, потому что было видно, что пожарные еще не прибыли. При этом то, что двое они подстраховывали друг друга, это тоже правильно», — сказал он.

Спасатель объяснил, что делать, если в квартире начался пожар.

«Если у вас в квартире пожар, но не в том помещении, в котором вы находитесь, постарайтесь закрыть двери, если можно, загерметизировать, там, мокрой тряпочкой, все это работает. Окна открывайте в тот момент, когда будет тяжело дышать, или когда уже увидите, что прибыли пожарные, чтобы вас начали оттуда снимать. Если вам будет тяжело дышать, вам придется открывать окна и эвакуироваться через них», — отметил он.

Алгоритм действий зависит от конкретной ситуации. Прежде всего, всегда нужна страховка.

«Есть правило полуметра: что ближе полуметра мы без страховки не подходит к любому краю обрыва, выше полуметра не лазим. Старайтесь обеспечивать страховку, чтобы вас как минимум кто-то придерживал за пояс. Там вот ребят было двое, они подстраховывали друг друга, чтобы самому случайно не вывалиться», — объяснил Штыб.

Спасатель добавил, что любая чрезвычайная ситуация — это цепочка обстоятельств, как хороших, так и плохих.

«В данном случае цепочка сложилась удачно, потому что ребята были снизу, и была крайняя необходимость в эвакуации через окна, потому что квартира уже была вся задымлена, там нечем было дышать. И то, что расстояние между этажами позволяло человеку свеситься и буквально быть пойманным этажом ниже. Все закончилось хорошо, это не может не радовать», — сказал он.

Спасение девушки из горящей квартиры на девятом этаже сняли на видео очевидцы. Двое молодых ребят с восьмого этажа вылезли в окно с внешней стороны дома и вытащили девушку из квартиры.