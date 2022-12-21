21 декабря 2022, 13:23
«Везде была кровища». Жена художника Щербатых рассказала о конфликте на юбилее мужа
Жена художника Олега Щербатых рассказала подробности конфликта на юбилее супруга
Пострадавшего сына художника Олега Щербатых прооперировали. Сейчас он находится на ИВЛ. О состоянии пострадавшего «360» сообщила супруга художника.
По словам женщины, в день конфликта семья отмечала юбилей мужа. Ему исполнилось 55 лет. Самой ссоры она не видела — в этот момент вышла из помещения.
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«[Когда забежала обратно, увидела, что] кровища везде. Я так поняла, что соседка вызвала полицию. Больше я ничего не видела, слышала только, как будто что-то сильно упало. Потом сидела в зале», — поделилась собеседница «360».
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Сына женщины госпитализировали. По ее словам, он перенес операцию. Сейчас находится на ИВЛ, добавила она.
Ранее в региональном главке МВД «360» подтвердили факт происшествия в доме на улице Академика Анохина. В ведомстве пояснили, что в квартире произошла бытовая ссора на почве распития спиртных напитков. В результате пострадал один человек. Подозреваемого задержали, добавили в пресс-службе.
Информацию о том, что конфликт произошел между художником Олегом Щербатых и его сыном, распространил телеканал РЕН ТВ.
Поножовщины
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