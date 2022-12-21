Происшествия 21 декабря 2022, 10:44 Российского художника задержали после поножовщины на дне рождения в Москве РЕН ТВ: художника Олега Щербатых задержали из-за поножовщины в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Художника Олег Щербатых задержали в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина, предположительно, ударил ножом сына на праздновании своего дня рождения.

В пресс-службе регионального главка МВД «360» подтвердили факт задержания мужчины после конфликта в доме на улице Академика Анохина.

Реклама

«Бытовая ссора, предположительно, на почве распития спиртных напитков. Пострадавший в больнице, подозреваемый задержан, проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Реклама

Личность задержанного в полиции не раскрывали.

Источник РЕН ТВ сообщил, что пострадавшего сына художника поместили в реанимацию. Щербатых является членом Международной федерации Союза художников России.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.