21 декабря 2022, 10:44
Российского художника задержали после поножовщины на дне рождения в Москве
РЕН ТВ: художника Олега Щербатых задержали из-за поножовщины в Москве
Художника Олег Щербатых задержали в Москве, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина, предположительно, ударил ножом сына на праздновании своего дня рождения.
В пресс-службе регионального главка МВД «360» подтвердили факт задержания мужчины после конфликта в доме на улице Академика Анохина.
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«Бытовая ссора, предположительно, на почве распития спиртных напитков. Пострадавший в больнице, подозреваемый задержан, проводится проверка», — заявили в ведомстве.
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Личность задержанного в полиции не раскрывали.
Источник РЕН ТВ сообщил, что пострадавшего сына художника поместили в реанимацию. Щербатых является членом Международной федерации Союза художников России.
Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.
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