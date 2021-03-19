Пострадавший при взрыве в Химках подъезд будут восстанавливать в ближайшие три недели. Поврежденные квартиры будут отремонтированы за счет бюджета региона. Об этом после совещания в штабе МЧС заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В следующие три недели полностью отремонтируем и восстановим подъезд. <…> Все работы будут проведены за счет регионального бюджета», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что сообщит жильцам дома, которых временно разместили в гимназии неподалеку, что власти предоставят им место проживания на три недели ремонта.

«В течение суток сделаем обследование с МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. <…> Причиной занимаются правоохранительные органы, и я не буду забегать вперед. Но очень похоже, очевидно, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. Более профессионально и подробно ответят технические и правоохранительные органы, они сейчас разбираются», — добавил руководитель Московской области.

Также губернатор встретился с жильцами пострадавших квартир.

Ранее он отметил, что семьи погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.

19 марта в одной из квартир в девятиэтажке на улице Зеленой в Химках прогремел взрыв. Погибли три человека, из них один ребенок. Еще четыре человека получили травмы. Волна разрушила перекрытия между восьмым и девятым этажами. Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, взрыв повредил четыре квартиры, две из них серьезно.