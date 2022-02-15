«Весь балкон разнесло». Соседи показали последствия взрыва в пятиэтажке в Люберцах
Последствия взрыва в пятиэтажке в Люберцах сняли на видео
В квартире люберецкой пятиэтажки, где произошел взрыв, пахло газом. Вентили до прибытия экстренных служб на всякий случай перекрыли соседи. Они же сняли последствия случившегося.
Живущие в доме на 1-м Панковском проезде заявили, что находившийся в квартире мужчина был в «неадекватном состоянии», пьяный. Люди просили его и друг друга не зажигать свет, чтобы не произошло короткое замыкание.
«Весь балкон разнесло. Не знаю, что у него рвануло», — заявила вышедшая из пострадавшей квартиры женщина.
Соседи предположили, что взорвалась плита. В подмосковном Минэнерго уточнили, что взрыв произошел из-за неосторожных действий жильца.
В ведомстве подчеркнули, что случившееся — повод для усиления контроля за соблюдением правил безопасности в использовании газового оборудования в Подмосковье.
Припаркованные рядом с домом автомобили тоже получили повреждения — их посекло осколками. Пострадавшую квартиру отключили от газа, получившего травмы мужчину отправили в больницу. Проверку начали региональные следователи и прокуратура.