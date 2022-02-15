Названа причина взрыва в люберецкой пятиэтажке

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Люберцах произошел из-за неосторожных действий жильца одной из квартир. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

В квартире пятиэтажки на 1-м Панковском проезде взрывом выбило окна и дверь на кухню, а не входную. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

«Неосторожные действия с газовым оборудованием могут послужить причиной аварий, взрывов или пожаров. <…> Хлопок газовоздушной смеси — это повод для министерства энергетики усилить контроль за соблюдением правил безопасности в эксплуатации газового оборудования в Московской области», — подчеркнул глава ведомства Александр Самарин.

Получившему травмы министр пожелал скорейшего выздоровления.

Внутридомовое газовое оборудование в пятиэтажке обслуживает АО «Мособлгаз». От газа отключили одну квартиру.

На месте работают следователи и криминалисты СК РФ по Подмосковью. Вместе со специалистами газовой службы они осмотрят квартиру и опросят жильцов. По результатам работы примут процессуальное решение. Проверку инициировала областная прокуратура.