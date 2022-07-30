Вертолеты задействовали для тушения перекинувшегося на отель в Мармарисе пожара

Лесной пожар, вспыхнувший в курортном городе Мармарис в Турции, перекинулся на один из отелей. Спасатели эвакуировали его постояльцев, сообщил телеканал A Haber.

Возгорание началось в районе Мугла, пожар тушили на земле и с воздуха. Спасатели боролись с огнем, который приближался к жилым домам. К операции привлекли пять самолетов и восемь вертолетов, 40 единиц спецтехники.

По словам главы администрации Мармариса Мехмета Октая, в результате инцидента никто не пострадал. Возможная причина пожара — короткое замыкание на подстанции.

Мощные пожары охватили курортную часть Турции летом 2021 года — тогда горели Анталья и Бодрум. Власти Турции полагали, что это были массовые поджоги.

В ночь на 29 июля в Москве сгорел хостел. В результате пожара погибли восемь человек.