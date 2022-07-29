Пожарные выходы в сгоревшем столичном хостеле были заколочены, рассказала «360» жительница пострадавшего дома Ольга. По ее словам, она проснулась от громких взрывов — все было в дыму, жители пытались выбраться из своих квартир.

«Я живу на втором этаже, подо мной все взрывалось, я будила, стучала по всем дверям», — рассказала Ольга. Она отметила, что в хостеле были заколочены пожарные выходы.

«Они врезались в наши трубы, сделали душевые кабинки, кухню. Может, из-за кухни там все взрывалось, может, газовые баллоны», — предположила москвичка.

По словам Мишуровской, жители дома быстро покинули здание. Люди ломали решетки на окнах хостела. Москвичка отогнала машину от дома, а когда вернулась, пламя почти потушили.

Собеседница телеканала отметила, что обращалась по факту нарушений в столичную госжилинспекцию. Ей ответили, что проведут проверку соблюдения требований к переустройству и перепланировке помещений.

В ночь на 29 июля в доме на улице Алма-Атинской, 7 сгорел хостел. Жертвами пожара стали восемь человек.