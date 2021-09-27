27 сентября 2021, 03:04
Вертолет Sud-Aviation Gazelle на Камчатке завалился на бок при посадке
Днем 27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle при посадке на 23 километре трассы Елизово–Паратунка в Елизовском муниципальном районе завалился на бок.
Об этом сообщил Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
«По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнила пресс-служба ведомства.
К месту происшествия сейчас следуют спасатели. Информация уточняется.
На место крушения вертолета Ан-26 в Хабаровском крае прибыли специалисты и криминалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).