Вертолет Sud-Aviation Gazelle на Камчатке завалился на бок при посадке

Днем 27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle при посадке на 23 километре трассы Елизово–Паратунка в Елизовском муниципальном районе завалился на бок.

Об этом сообщил Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

«По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнила пресс-служба ведомства.

К месту происшествия сейчас следуют спасатели. Информация уточняется.

На место крушения вертолета Ан-26 в Хабаровском крае прибыли специалисты и криминалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).