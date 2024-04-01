Происшествия 01 апреля 2024, 13:24 Вертолет Ми-8 из-за неисправности приземлился у озера в Красноярском крае СКР: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае РИА «Новости»

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В Туруханском районе Красноярского края вертолет Ми-8 из-за технической неисправности совершил аварийную посадку. Никто не пострадал. Началась проверка, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.

Утром 1 апреля вертолет выполнял перегоночный рейс в Туруханск, но из-за неполадки приземлился у озера. Никто не пострадал. Следователи устроили доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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Ми-8 принадлежал компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», выяснила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту находились три члена экипажа.

Летевший в аэропорт Омсукчан вертолет компании «Дальнереченск Авиа» совершил экстренную посадку в Магаданской области. На борту находились работники золоторудного месторождения, один человек погиб.