01 апреля 2024, 13:24
Вертолет Ми-8 из-за неисправности приземлился у озера в Красноярском крае
СКР: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В Туруханском районе Красноярского края вертолет Ми-8 из-за технической неисправности совершил аварийную посадку. Никто не пострадал. Началась проверка, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.
Утром 1 апреля вертолет выполнял перегоночный рейс в Туруханск, но из-за неполадки приземлился у озера. Никто не пострадал. Следователи устроили доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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Ми-8 принадлежал компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», выяснила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту находились три члена экипажа.
Летевший в аэропорт Омсукчан вертолет компании «Дальнереченск Авиа» совершил экстренную посадку в Магаданской области. На борту находились работники золоторудного месторождения, один человек погиб.
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