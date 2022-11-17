Эксклюзив 17 ноября 2022, 15:01 Вертолет МЧС вылетит на место пожара на московском рынке «Садовод» — источник Источник «360»: к загоревшемуся рынку «Садовод» в Москве направят вертолет МЧС

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Вертолет МЧС готовят к вылету на место пожара на крупном рынке «Садовод» в Москве. Об этом «360» сообщил собственный источник. По информации столичного ГУ МЧС, данных о пострадавших не поступало.

Спасатели узнали о пожаре на улице Верхние Поля в 13:52. Главное управление МЧС по Москве констатировало загорание в торговых павильонах, площадь пока уточняется.

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«Пожарные организовали работу по недопущению распространению огня и ликвидации пожара», — добавили в Telegram-канале ведомства.

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По предварительным данным источника «360», загорелись два павильона, предположительно на первом-втором ярусе. На месте наблюдается сильное задымление, идет эвакуация людей. Проложены две магистральные линии, работают два водяных, два ручных ствола. Создается штаб пожаротушения. Ранг пожару пока не присвоили.

Происшествие на рынке уже попало на видео. Источник уточнил, что на место направили более 20 пожарных расчетов.