Эксклюзив 17 ноября 2022, 14:30 Торговые контейнеры загорелись на рынке «Садовод» в Москве — источник Источник «360»: в Москве на рынке «Садовод» случился пожар

Читать 360tv в

Несколько торговых павильонов загорелись на рынке «Садовод» в Москве, сообщил источник «360». По его информации, на место происшествия уже прибыли первые расчеты МЧС.

Реклама

«Горит „Садовод“. Возгорание на линии торговых павильонов. Следует более 20 расчетов», — рассказал источник. Он добавил, что с рынка начали эвакуировать посетителей.

Соцсети

«Происходит загорание на 25-й линии, приблизительно в двух павильонах. На линии плотное задымление, людей эвакуируют», — рассказал собеседник «360». По предварительным данным, пламя охватило первый и второй ярусы торговых павильонов. На месте происшествия создают штаб по координации и контролю за ликвидацией пожара. Спасатели готовят к вылету вертолет, добавил источник.

Пожарные автомобили уже прибыли к месту ЧП. Сотрудники МЧС принялись тушить пожар. Специалисты устанавливают причины пожара и все обстоятельства случившегося.

Вечером 16 ноября загорелся склад с пиломатериалами на Рублевском шоссе. Пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. Пожар локализовали в 21:14.