Происшествия 21 января 2023, 13:33 Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял в горах Сочи ТАСС: в селе Солохаул в Сочи воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве РИА «Новости»

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Воздушный шар с тремя детьми и тремя взрослыми застрял на горе в населенном пункте Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На высоте двух тысяч метров застрял воздушный шар в селе Солохаул. На нем находятся трое детей и трое взрослых», — уточнил собеседник агентства.

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Спасатели выехали на место происшествия и предпринимают меры для спасения людей. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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