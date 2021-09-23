Вертолет Ка-27 перестал выходить на связь на Камчатке

В Камчатском крае потеряна связь с вертолетом Ка-2. Судьба экипажа пока остается неизвестной. Источники «Интерфакса» сообщили, что воздушное судно совершило жесткую посадку в районе горы Острая. В МЧС отметили, что спасатели ведомства на данный момент не привлечены к поискам.

В августе на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились туристы. Воздушное судно рухнуло в Курильское озеро, погибли семь пассажиров и командир воздушного судна. Первыми на помощь бросились сотрудники местного заповедника, которые услышали звук удара об воду.

Шестеро пассажиров, второй пилот и бортмеханик сумели выплыть с глубины и остались живы. Причина крушения пока не известна. Возможно, могли повлиять сложные погодные условия: вертолет заходил на посадку в густом тумане.