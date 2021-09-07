Следователи осмотрели поднятый со дна вертолет Ми-8 и изъяли черный ящик

Во вторник следователи осмотрели вертолет Ми-8, который подняли со дна Курильского озера на Камчатке. Он рухнул в середине августа.

«Следователи с криминалистами и представителями Межгосударственного авиационного комитета провели осмотр извлеченного со дна озера вертолета, зафиксировали его повреждения, состояние и показания приборов органов управления и навигационного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, а также образцы топлива из расходного бака. По ним назначены судебные химические экспертизы. Черный ящик для расшифровки внутрикабинных переговоров передали представителю Межгосударственного авиационного комитета. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в СК России.

Крушение вертолета произошло 12 августа 2021 года. Воздушное судно осуществляло коммерческие перевозки по маршруту село Николаевка Елизовского района — озеро Курильское Камчатского края. Вертолет упал в акваторию озера Курильское. Семь пассажиров и командир воздушного судна погибли. Шесть пассажиров, второй пилот и бортмеханик были спасены сотрудниками Кроноцкого заповедника. Пока точная причина падения вертолета неизвестна.