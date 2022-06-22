Вертолет эвакуировал спасенных пассажиров Ан-30. Фото

Телеканал «Звезда» опубликовал фото вертолета, который спас пассажиров Ан-30М, совершившего жесткую посадку на берегу реки Оленек. Он пропал с радаров 22 июня.

Самолет Ан-30М совершал полет из Якутска в Оленек, но в какой-то момент пропал с радаров. Позже 22 июня его обнаружили в 70 километрах от населенного пункта Оленек.

По предварительной информации, борт совершил жесткую посадку. Находившиеся в самолете люди живы, трем из них понадобилась помощь медиков.

По данным СМИ, всего на борту находились пять человек. Самолет, по сведениям агентства ЯСИА, принадлежит компании НПП «Мир». По предварительной информации, Ан-30М доставлял продукты общим весом 6,3 тонны.