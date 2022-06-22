Самолет Ан-30М нашли в Якутии

Самолет Ан-30 обнаружили в ходе поисково-спасательных операций. Его нашли в 70 километрах от населенного пункта Оленек в Якутии. Об этом «360» сообщили в МЧС.

По предварительным данным, лайнер совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем из них понадобилась помощь медиков.

Ранее стало известно, что Ан-30М пропал с радаров в Якутии. Борт летел из Якутска в Оленек.

«В 11:00 борт должен был произвести посадку в аэропорту н. п. Оленек, но в назначенное время не прибыл на площадку», — заявили в пресс-службе МЧС.

Для поисков лайнера вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 Росавиации.

СМИ уточнили, что на борту пропавшего Ан-30М находились пять человек. По данным агентства ЯСИА, борт принадлежит компании НПП «Мир». По предварительной информации, самолет доставлял продукты общим весом 6,3 тонны.