Происшествия 31 января 2024, 18:12 Вернувшийся с СВО боец бесследно исчез в Перми Участник спецоперации пропал 10 дней назад в Перми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция и волонтеры в Перми начали поиски вернувшегося из зоны боевых действий 25-летнего участника спецоперации. Они продолжаются уже 10 дней, сообщило издание 59.ru.

По словам одного из друзей пропавшего, вечером 21 января мужчина отдыхал в кругу знакомых в чужой квартире. После этого ушел домой, с тех пор о нем ничего не известно.

Реклама

Неясно, ушел ли участник СВО пешком или уехал на такси. Еще один знакомый пермяка отметил, что подобное произошло впервые.

«Он работает на заводе технологом. Если даже решился бы вернуться на СВО, то для начала уволился», — отметил он.

В ночь исчезновения на жителе Перми была одета черная куртка, джемпер и спортивные штаны, также на нем были рубашка в клетку и белые кроссовки.

В Екатеринбурге после драки с другом пропал военнослужащий. После конфликта он ушел без документов, ключей и куртки. В воскресенье 20-летний парень не явился в свою воинскую часть.