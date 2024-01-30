Происшествия 30 января 2024, 05:21 Военнослужащий пропал в Екатеринбурге после драки с другом E1.ru: военный подрался с другом у клуба и исчез РИА «Новости»

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В Екатеринбурге третий день ищут 20-летнего военнослужащего. Молодой человек пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Об этом сообщил городской портал E1.ru.

По данным издания, той ночью молодой человек отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра он подрался с одним из товарищей у входа в клуб. После драки ушел с разбитой головой — без документов, ключей и куртки. В воскресенье он должен был выйти на работу в своей воинской части, но не вышел. Его местоположение неизвестно.

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О поисках молодого человека написали волонтеры «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». По их информации, рост пропавшего парня — 175 сантиметров, у него голубые глаза и светло-русые волосы. В ночь пропажи он был одет в черные джинсы, черную водолазку и коричневые кроссовки.

В январе в Тюменской области нашли мужчину, пропавшего 15 лет назад. В больницу Ялуторовска попал человек с потерей памяти — он не помнил своего имени, адреса, родных и близких. Спустя некоторое время удалось выяснить, что мужчину зовут Андрей, и его уже 15 лет разыскивает его сестра из Кировской области.