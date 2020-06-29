«Вернулся домой с сотрясением». Снявшая на видео похищение человека в Новосибирске рассказала подробности
«После того, как его в багажник закрыли, мы сразу позвонили в полицию. Он уже вернулся домой, у него сотрясение, синяки на теле и на лице», — рассказала «360» девушка.
По ее словам, даже несмотря на то, что мужчина дебоширил, это не повод его так наказывать.
«Да, это общежитие, здесь много алкоголиков. Дебошир-не дебошир — не в багажнике же его закрывать!» — возмутилась Анастасия.
В региональном Следкоме «360» также прокомментировали инцидент.
«Все участники установлены и опрошены следователем. В ходе допроса они рассказали, что хотели таким образом проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Что грозит участникам конфликта — выясняют в полиции.
Мужчину похитили средь бела дня в одном из районов Новосибирска накануне. Двое парней затолкали его в багажник и уехали из двора.