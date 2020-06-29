Похищенный в Новосибирске мужчина оказался пьяным дебоширом. Его уже нашли

В Новосибирске на видео попало, как неизвестные люди погрузили мужчину в багажник. Следователи выяснили, что с «похищенным» все хорошо, он просто слишком много выпил, и его хотели проучить.

В Следственном комитете Новосибирской области рассказали «360», что все участники видео уже установлены.

«В ходе опроса они пояснили, что таким образом они хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок», — рассказала представительница СК.

По ее словам, сейчас с мужчиной все хорошо. Но, несмотря на это, проверка продолжается.

Видео с похищением человека появилось в соцсетях днем в воскресенье. На кадры попало, как несколько мужчин схватили другого, грубо затолкали его в багажник автомобиля Toyota Mark II и закрыли. Дальнейшая судьба участников видео была не известна.

После публикации видео Следственный комитет начал проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.