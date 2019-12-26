Могила Децла сгорела в Москве

«Вот так вот кто-то решил сегодня поздравить меня с Рождеством — сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю. И зачем они это сделали», — прокомментировала съемку Толмацкая.

Кирилл Толмацкий умер после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Согласно заключению специалистов, которые в течение месяца после смерти музыканта проводили судебно-медицинскую экспертизу, Децл страдал врожденным заболеванием сердечно-сосудистой системы — гипертрофической кардиомиопатией.

Именно эта генетическая болезнь стала причиной его гибели. Отец Кирилла — продюсер Александр Толмацкий — не смог прокомментировать «360» новость о пожаре на могиле, так как сейчас находится за границей и ничего об этом инциденте пока не слышал.