Велосипедистка в Петербурге сломала нос о дверь автомобиля МВД. Видео

В Санкт-Петербурге девушка на велосипеде врезалась в дверь автомобиля, которая неожиданно открылась у нее на пути. Пострадавшую госпитализировали с переломом носа. В распоряжении «360» появилось видео с моментом аварии.

На кадрах показано, как возле дома на Гороховой улице останавливается черная иномарка. Открывается задняя дверь слева, и в нее на полном ходу врезается велосипедистка. Девушка падает на асфальт и закрывает лицо руками. Из машины выходят женщина и мужчина, которые оглядывают несчастную.

Авария произошла в минувший четверг. По предварительным данным, злополучный автомобиль приписан к автотранспортному хозяйству ГУ МВД по Петербургу. По факту ДТП проводится служебная проверка.

Ранее на этой неделе в Петербурге водитель кабриолета Mustang набросился на другого автолюбителя, который ехал на Mazda. Сначала он не давал ему проехать, а позже перекрыл проезд, выскочил из своего Mustang, разбил стекло со стороны водителя и начал его избивать, а после пытался вытащить из машины. Конфликт попал на видео.