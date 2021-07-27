Водитель Мustаng набросился на другого автолюбителя в Петербурге. Видео

Водитель Mustang напал на водителя Mazda в Санкт-Петербурге и выбил стекло автомобиля. В Сети появилось видео с места событий.

Все произошло Таллинском шоссе, около дома 159.

«Крутышку на Ford Mustang не пустили по встречке», — заявил автор видео.

На кадрах видно, что черный кабриолет неровно едет по дороге перед Mazda, пассажир которого все снимал. Водитель Mustang пытался не дать проехать сопернику, и в итоге он перекрыл проезд. После этого мужчина выскочил из кабриолета и разбил стекло второй иномарке со стороны водителя. Ехавший на Ford Mustang стал бить молодого человека из Mazda.

«Выходи, ты чего творишь? Выходи, я убью тебя», — кричал водитель кабриолета.

Мужчина пытался вытащить оппонента из машины. Однако тот всячески упирался.

Как написал сайт kp.ru, из-за ДТП на дороге образовалась небольшая пробка. Молодому человеку помог водитель-очевидец. Чем закончилась история, неясно.